У Києві в Дарницькому районі знесуть більше сотні незаконних Мафів

У Дарницькому районі мають намір знести всі незаконні Мафи. Адміністрація району склала повний список об’єктів, які підлягають знесенню. Про це повідомила прес-служба Дарницької РДА.

На засіданні робочої групи Дарницької РДА було прийнято рішення про демонтаж самовільно розміщених малих архітектурних форм. А також був складений їх повний перелік. Всього в ньому 104 об’єкта.

З повним переліком незаконних об’єктів, які незабаром знесуть можна ознайомитись на сайті darn.kyivcity.gov.ua. У ньому вказано адресу певного Мафу та фото. Чиновники сподіваються, що цей перелік стимулює власників незаконних Мафів самостійно знести свої будови.

«Розміщення будь-якого об’єкта торговельного призначення має відбуватися тільки за умови законно відведеної земельної ділянки. Сподіваємося, що власники власноруч демонтують свої незаконні конструкції, якщо ж ні, то ми будемо діяти рішуче», — розповів голова Дарницького району Сергій Левада.