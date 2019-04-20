Під Запоріжжям на колінах попрощалися з героїчно загиблим гранатометником ЗСУ

У Мелітополі в четвер, 18 квітня, попрощалися зі старшим сержантом 93 ОМБр “Холодний Яр” Ігорем Ігнатенком з позивним “Батя”, який загинув на Донбасі 12 квітня.

Про це повідомляє Заноза. Ігор Ігнатенко загинув на Донбасі, намагаючись разом з іншими військовослужбовцями відбити атаку ворога, який відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по взводному опорного пункту.

У відповідь бойовики обстріляли позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 мм.

Одна з мін вибухнула поруч з позицією, де знаходився Ігор. Він загинув. Відомо, що військовослужбовець родом з Росії.