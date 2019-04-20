Євробаскет-2021: ФІБА підтвердила заявку України

ФІБА Європа (підрозділ Міжнародної федерації баскетболу, який складається з 51 національної баскетбольної федерації) назвала претендентів на право проведення чемпіонату Європи серед жіночих команд 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Усього зареєстровано 4 претендента: Україна, Швеція, Іспанія і Франція.

“Жодна з країн не виявила бажання одноосібно проводити чемпіонат. Україна та Швеція з одного боку та Іспанія з Францією з іншого мають намір спільно проводити Євробаскет”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ФІБА найближчим часом проінспектує заявлені арени та інфраструктуру. Остаточне рішення оголосять на початку липня.