В Україні відкрили найбільшу сонячну електростанцію

Біля села Старозаводське Дніпропетровської області відкрили найбільшу в Україні сонячну електростанцію.

Нова електростанція також увійшла в трійку найбільших у Європі, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов у Facebook.

“Масштаби і цифри вражають. Встановлено 750 тисяч панелей, які здатні забезпечити електрикою два середніх українських міста. 216 млн євро інвестицій, з яких 46 було витрачено на українському ринку. Робота електростанції забезпечить місцевій громаді щороку 20 млн грн як плату за землю і 30 додаткових робочих місць”, – зазначив він.

Пригунов розповів, що введення в дію цієї сонячної електростанції дозволяє вимкнути один енергоблок вугільної електростанції такої потужності, як Придніпровська ТЕЦ або Криворізька.

Фото facebook.com/dniprorada