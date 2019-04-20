Швейцарець на день став власником картини Пікассо і повісив її в сараї

У березні цього року швейцарський Фонд Бейелер спільно з телекомунікаційним провайдером Swisscom запустив конкурс #myprivatepicasso. Щоб взяти в ньому участь, потрібно було написати в соціальних мережах, чому ви хочете стати власником картини Пікассо «Погруддя жінки в капелюсі (Дора Маар)».

Заявки приймалися до 2 квітня, а вже 16-го був оголошений переможець. Ним став швейцарський фермер Ханспетер Бенц, чия заявка виявилася членам журі самої оригінальної з запропонованих.

«Погруддя жінки в капелюсі», написаний у 1939 році, привезли до будинку Бенца, і той повісив полотно… у своєму сараї.

Експрес-інформація по країні

Швейцарія (Швейцарська Конфедерація) – держава в західній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Берн

Найбільші міста: Цюріх, Женева, Базель, Берн, Лозанна

Форма правління – Федеративна республіка

Територія – 41 285 км2 (133-я в світі)

Населення – 8,2 млн чол. (98-я в світі)

Офіційні мови – німецька, французька, італійська, ретороманська

Релігія – католицизм, протестантизм

ІЛР – 0,917 (2-я в світі)

ВВП – $701,03 млрд (20-я в світі)

Валюта – швейцарський франк

Межує зНімеччиною, Італією, Францією, Австрією, Ліхтенштейном

es riecht hier biz nach Gülle pic.twitter.com/rO3BQ0D7FQ

— daniel faulhaber (@dan_faulhaber) 16 квітня 2019 р.

Онука художника Діана Видмайер-Пікассо спеціально приїхала в місто Веттинген, де живе Бенц, щоб бути присутнім при передачі картини. Вона впевнена, що її дідові сподобався б сарай в якості виставкового простору.

Щоб полотно залишалося в цілості й схоронності, для нього була розроблена спеціальна цифрова рама, підключена до мережі Swisscom. Вбудовані В раму трекер, що визначає точне місце розташування картини, вимірювач температури і вологості, акселерометр, який реєструє вібрації під час транспортування, а також камера і лазер.

За матеріалами BirdinFlight.

Читайте також:

На картині Пабло Пікассо виявили 13 шарів фарби

Пропала найдорожча картина у світі

У літературних творів є гучність — вчені