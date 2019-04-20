Швейцарець на день став власником картини Пікассо і повісив її в сараї

У березні цього року швейцарський Фонд Бейелер спільно з телекомунікаційним провайдером Swisscom запустив конкурс #myprivatepicasso. Щоб взяти в ньому участь, потрібно було написати в соціальних мережах, чому ви хочете стати власником картини Пікассо «Погруддя жінки в капелюсі (Дора Маар)».
Заявки приймалися до 2 квітня, а вже 16-го був оголошений переможець. Ним став швейцарський фермер Ханспетер Бенц, чия заявка виявилася членам журі самої оригінальної з запропонованих.
«Погруддя жінки в капелюсі», написаний у 1939 році, привезли до будинку Бенца, і той повісив полотно… у своєму сараї.
Експрес-інформація по країні
Швейцарія (Швейцарська Конфедерація) – держава в західній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Берн
Найбільші міста: Цюріх, Женева, Базель, Берн, Лозанна
Форма правління – Федеративна республіка
Територія – 41 285 км2 (133-я в світі)
Населення – 8,2 млн чол. (98-я в світі)
Офіційні мови – німецька, французька, італійська, ретороманська
Релігія – католицизм, протестантизм
ІЛР – 0,917 (2-я в світі)
ВВП – $701,03 млрд (20-я в світі)
Валюта – швейцарський франк
Межує зНімеччиною, Італією, Францією, Австрією, Ліхтенштейном
es riecht hier biz nach Gülle pic.twitter.com/rO3BQ0D7FQ
— daniel faulhaber (@dan_faulhaber) 16 квітня 2019 р.
Онука художника Діана Видмайер-Пікассо спеціально приїхала в місто Веттинген, де живе Бенц, щоб бути присутнім при передачі картини. Вона впевнена, що її дідові сподобався б сарай в якості виставкового простору.
Щоб полотно залишалося в цілості й схоронності, для нього була розроблена спеціальна цифрова рама, підключена до мережі Swisscom. Вбудовані В раму трекер, що визначає точне місце розташування картини, вимірювач температури і вологості, акселерометр, який реєструє вібрації під час транспортування, а також камера і лазер.
За матеріалами BirdinFlight.
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