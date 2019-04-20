«Коломойський, Ахметов, Коломойський!»: Лещенко прокоментував дебати

Народний депутат Сергій Лещенко прокоментував журналісту Радіо НВ Тимуру Філоненко дебати кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

«Мені здавалося, що спочатку було плюс мінус однаково, але потім, звичайно, президент пішов в емоцію, і це була його помилка, тому що на рівні емоцій він не може виступати. Але і за змістом у нього аргументи були тільки «Коломойський Коломойський Коломойський». Якщо ти скажеш «Коломойський» один раз, це має ефект. Якщо два – це ще грає. Але якщо ти повторюєш «Коломойський» кожен відповідь по вісім разів, то це вже взагалі дискредитує сам аргумент, він не виглядає переконливо», – зазначив Лещенко.

Дебати – це не сакральна річ

Також нардеп зазначив, що, на його думку, Петро Порошенко повинен був говорити про майбутнє, а вийшло так, що це були дебати минулого з майбутнім, тому що всі посили чинного президента були про минуле.

Серед недоліків мовлення Зеленського депутат назвав агресивне початок.

«Це був його перший широкий вихід в такому статусі, перед такою аудиторією. Він не до кінця розумів, як правильно себе вести, і вів себе на початку трохи агресивно. Але потім він зайшов у свою рамку та виступав рівно дуже», – підкреслив Лещенко.

Він також додав, що дебати – це не сакральна річ, і від того, чи є дебати чи ні, вибори не стануть більш чесними.

«Отримав хтось для себе додаткові аргументи? Звичайно, частина людей отримала. Але я все одно думаю, що пропорція розподілилася так, як був розрив. Тобто дебати не справили якого історичного впливу, баланс сил змінився кардинально, немає», – зазначив Лещенко.

Нагадаємо, що під час дебатів на Олімпійському Порошенко закликав Зеленського переміститися зі стадіону в студію Громадського.

Дебати між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком відбулися в п’ятницю, 19 квітня, на столичному НСК Олімпійський.

Згідно із законом, відразу після цього Зеленський і Порошенко повинні дебатувати в студії Громадського.