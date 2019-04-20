Порошенко в Цюріху і Канаді називав бойовиків «ЛДНР» «повстанцями», його слова опубліковані на сайті АП

Президент України Петро Порошенко, возмущавшийся вчора словами кандидата в президенти Володимира Зеленського про «повстанців ЛДНР», сам раніше використовував це визначення.

Так 20 січня 2015 року на офіційному сайті глави держави була опублікована промова президента в Цюріхському університеті.

У ній слово «повстанці» фігурує кілька разів.

Після того, як на ці слова звернули увагу в Мережі, даний текст в АП оперативно підправили.

Але зробили це не на всіх своїх ресурсах. Так на момент публікації новини текст залишається без змін на facebook сторінці адміністрації президента.

В Мережі також зберігся архів даних сторінок: Архів повідомлення на сайті АП і публікації в facebook.

Також подібні висловлювання собі дозволяв президент і в Канаді 17 вересня 2014 року виступаючи перед повним складом Сенату і Палати Громад Парламенту. Новина на сайті президента (Архів новини).

Цей текст опубліковано на сторінці в facebook (архів):

Нагадаємо, вчора під час дебатів між кандидатами в президенти на території НСК «Олімпійський» Зеленський, читаючи питання від народу, назвав бойовиків на Донбасі «повстанцями». Даний факт обурив Порошенко.

«Коли я чую від кандидата в президенти за два дні до виборів фразу «повстанці ДНР/ЛНР» — це означає або штампи Росії, або тотальну некомпетентність», — сказав він.

Президент кілька разів в ефірі згадував про це і висловлював своє обурення. На його сайті новини про телефонній розмові з держсекретарем США Помпео кажуть, що це він обговорив навіть з ним.

Також відреагував на скандал і Генеральний штаб. Військові заявили, що ніколи не пробачать цих слів.