Страсний тиждень: що можна і не можна їсти та робити перед Великоднем

Страсний тиждень або Страсна седмиця — це останні шість днів Великого посту перед Великоднем, які віруючі проводять по-особливому, намагаючись максимально зосередитися на підготовці до головного християнського свята.

Віруючі в ці дні намагаються відвідувати всі богослужіння і дотримуються найсуворішого посту, повідомляє УНІАН.

Значення посту в Страсний тиждень:

Харчування в Страсний тиждень Великого посту допомагає підготувати організм віруючих людей до розговіння. Невеликі порції їжі і часткове голодування покращують роботу травної системи й усього організму перед початком вживання скоромної їжі.

Що не можна їсти в Страсний тиждень:

За церковним уставом, у Страсний тиждень, не можна їсти скоромну їжу. До неї відносяться всі продукти тваринного походження: м’ясо і м’ясні продукти, яйця, молоко і молочні продукти (сир, вершкове масло, сир, сметана, кефір, йогурт), здобна випічка, кава, шоколад, алкоголь. Крім того, харчування в Страсний тиждень Великого посту виключає рибу, рибні продукти і рибну ікру. В цілому віруючим рекомендовано обмежити кількість споживаної на добу їжі.

Що можна їсти в Страсний тиждень:

Харчування в Страсний тиждень, що можна їсти по днях, вимагає особливої строгості від віруючих. Харчування в Страсний тиждень передбачає тільки сухоїдіння без додавання рослинного масла і без гарячих варених страв. У понеділок, вівторок, середу, четвер, а також суботу (за бажанням) можна їсти один раз на день, ввечері. Дозволена холодна сира їжа без олії.

Меню в Страсний тиждень:

Можна включити в раціон чорний хліб, овочі, зелень, фрукти, сухофрукти, горіхи, насіння, морську капусту, фруктові та овочеві соки, і, зрозуміло, воду. Раціон і меню Страсного тижня можна урізноманітнити стравами, що складаються з овочів і фруктів. Смачними і ароматними будуть страви з капусти і чорносливу, з капусти і яблук, вінегрети з буряка, солоних огірків і капусти, салати з буряка з додаванням горіхів або насіння.

В піст Страсного тижня не забороняються страви з квашеної капусти, пряної моркви або маринованих огірків.

Що ще можна їсти в піст у Страсний тиждень?

Якщо не під силу виконувати правила сироїдіння, то в раціон додають каші, гриби та різні фруктові та овочеві соки.

Страсний тиждень страви по днях:

У Великий понеділок з їжі дозволяються тільки сирі овочі і фрукти, а також хліб з водою. Дозволяється додавати в свій раціон горіхи і насіння.

У Великий вівторок харчуватися дозволено також сирими овочами, фруктами, хлібом і водою.

Велика середа — сухоїдіння триває.

Великий четвер — з дозволених для тих, хто поститься продуктів сирі овочі і фрукти, хліб і вода.

А ось у Страсну або Велику п’ятницю від їжі рекомендується відмовитися, оскільки це найскорботніший день Страсного тижня, в який згадують хресні муки і смерть Ісуса Христа.

Багато віруючих також не їдять і у Велику суботу.

У неділю настає світле свято Великодня. В цей день дозволено розговіння і вживання скоромної їжі.

Що варто робити протягом Страсного тижня

У Великий понеділок, згідно з традиціями, господиням слід розпочати прибирання оселі до Великодня.

У вівторок треба підготувати одяг, випрасувати білизну. За народним звичаєм, в цей день жінки готують святкове вбрання, а чоловіки працюють в полі, якщо сприяє погода. Жінки також готуються для випікання пасок.

У середу завершуються усі господарські роботи. У цей день також треба заготовити яйця для крашанок та писанок, підготувати все необхідне для їх виготовлення.

Найбільше обрядів, дійств та прикмет припадає на Страсний, або Чистий четвер. Традиційно цього дня випікають паски. Виготовлена на Чистий четвер страсна свічка захищає оселю від пожеж, а родину — від хвороб. Церква у чистий четвер освячує миро.

Страсна п’ятниця — це день жалоби на спомин про страсті та смерть Христа. Цього дня християни строго дотримуються посту. У Страсну п’ятницю заборонено співати та веселитися. Кульмінацією цього дня є винесення Плащаниці.

У Страсну суботу починаються приготування до Великодньої святкової трапези.