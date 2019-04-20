У Венесуелі оголосили новий етап повалення влади Мадуро

Опозиційний лідер Венесуели Хуан Гуайдо в рамках операції «Свобода», яка спрямована на припинення узурпації влади у Венесуелі, закликав своїх прихильників вийти 1 травня на марш. Про це повідомляє El Nacional.

На цьому заході у рамках операції «Свобода», уточнив Гуайдо, жителі країни вимагатимуть «припинення узурпації і покладуть край цій трагедії».

Раніше повідомлялося, що в кінці березня Хуан Гуайдо заявив про підготовку операції «Свобода», метою якої буде захоплення влади в країні. Тоді він зазначив, що рішення провести подібну операцію прийшло після затримання керівника його апарату Роберто Марреро.