Україна може піти на певні компроміси, щоб закінчити війну на Донбасі – політолог

За словами Андрія Золотарьова, з боку України можливі певні поступки заради припинення війни на Донбасі. Звичайно, повністю погоджуватися на запропоновані Росією умови не можна.

У такому разі Донбас повернеться до складу України, але країна перетвориться в конфедерацію. В якості прикладу Золотарьов привів картку, показану в 3-ї частини телесеріалу «Слуга народу». У підсумку взагалі можна дійти до того, що в Україні з’явиться «князівство Троєщина».

Київ може піти на такий компроміс, як надання Донбасу певної автономії. Також прийнятними компромісами в даному випадку є гуманітарна децентралізація регіону, амністія. Правоохоронній системі можна також надати певну автономію. Це і є ті самі «червоні лінії», за які не можна заходити. В іншому випадку Донбас отримує «блокуючий пакет», а країна цілком може перетворитися на свого роду «акціонерне товариство». Підсумком всього цього взагалі може стати розпад держави.