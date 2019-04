В Індії чоловік відрізав собі палець, тому що неправильно проголосував

25-річний Паван Кумар з міста Буландшахр відрубав собі вказівний палець, коли зрозумів, що проголосував не за ту політичну партію. Після інциденту індійця доставили до лікарні, де надали необхідну медичну допомогу.

За словами Кумара, він збирався віддати голос за «Бахуджан самадж парті». Але на електронному пристрої для голосування випадково вибрав «Бхаратія джаната парті».

«Я хотів проголосувати за слона, але помилково проголосував за квітка», – пояснив він, кажучи про емблеми партій, які відображаються поруч з ім’ям кожного кандидата.

Експрес-інформація по країні

Індія (Республіка Індія – держава в Південній Азії.

Прапор



Герб



Столиця – Делі

Найбільші міста: Мумбаї, Делі, Бангалор, Ченнаї, Калькутта

Форма правління – Парламентська

Територія – 3 287 263 км2 (7-я в світі)

Населення – 1,285 млрд чол. (2-я в світі)

Офіційні мови – хінді, англійська (+ 21)

Релігія – індуїзм

ІЛР – 0,609 (130-я в світі)

ВВП – $2,048 трлн (9-я в світі)

Валюта – індійська рупія

Межує з Пакистаном, Китаєм, Непалом, Бутаном, Бангладеш, М’янмою

«Бахуджан самадж парті» відстоює інтереси далітів – недоторканних, які займають найнижче місце в кастової ієрархії Індії. І Паван Кумар відноситься саме до цієї касти.

Один з очевидців зняв горе-виборця на відео і виклав ролик в твіттері. У ньому Кумар показує перебинтований палець і лежить поруч тесак.

Dalit man in a Bulandshahr village chops off his own finger that «mistakenly pressed BJP button on EVM instead of BSP» @Mayawati @BJP4India #2ndPhase #LokSabhaElections2019 #Poll pic.twitter.com/lUEWcpwOVK

— Sandeep Rai (@RaiSandeepTOI) 18 квітня 2019 р.

З квітня по травень в Індії проходять 17-е парламентські вибори. З 1,3 мільярда осіб, що проживають в Індії, право голосу мають 900 мільйонів. Оскільки значна частина населення є неписьменною, виборча комісія придумала надійний спосіб, який дозволяє громадянам впізнати партії в бюлетенях, – графічні символи.

За матеріалами BirdinFlight.

