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У «Роснефти» хочуть заборонити агентство Reuters в РФ

20.04.2019

У російської державної компанії «Роснефть» заявили, що планують домогтися «припинення протиправної діяльності» інформагентства Reuters на території Росії.
Про це йдеться в заяві компанії, передає “Українська правда“.
Таким чином, в «Роснефти» відреагували на повідомлення Reuters про те, що Венесуела отримує гроші за продаж нафти в обхід санкцій США за допомогою російської кампанії.
У «Роснефти» назвали цю інформацію «відвертою брехнею».

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