У «Роснефти» хочуть заборонити агентство Reuters в РФ

У російської державної компанії «Роснефть» заявили, що планують домогтися «припинення протиправної діяльності» інформагентства Reuters на території Росії.

Про це йдеться в заяві компанії, передає “Українська правда“.

Таким чином, в «Роснефти» відреагували на повідомлення Reuters про те, що Венесуела отримує гроші за продаж нафти в обхід санкцій США за допомогою російської кампанії.

У «Роснефти» назвали цю інформацію «відвертою брехнею».

