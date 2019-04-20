В США зафіксували рекордно довгий сезон грипу

Друга хвиля вірусу триває протягом 21 тижня.



Друга хвиля вірусу грипу в США виявилася найтривалішою за останні 10 років і триває вже протягом 21 тижня.

Цей сезон грипу офіційно триває протягом 21 тижня, згідно звітам, зібраним на минулого тижня і опублікованими в п’ятницю Центром з контролю і профілактики захворювань.

Це робить його одним з найдовших за весь час досліджень з кінця 1990-х рр.

“Я не пам’ятаю такого довгого сезону”, – заявив д-р Арнольд Монто, дослідник Мічиганського університету, який вивчає респіраторні захворювання понад 50 років.

Попередній найдовший недавній сезон грипу становив 20 тижнів в 2014-2015 роках.