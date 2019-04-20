«Белнефтехим» заявив про різке погіршення якості що надходить з Росії нафти

Якість що надходить по нафтопроводу «Дружба» з Росії нафти значно погіршився в останні кілька днів. Концерн «Белнефтехим» запросив офіційну зустріч з представниками російської компанії «Транснефть». Дану інформацію TUT.BY підтвердила прес-секретар концерну Марина Костюченко. Радник президента «Транснафти» Ігор Дьомін визнав проблеми з якістю нафти.

«Протягом останніх кількох днів відбулося різке погіршення якості російської експортної суміші Urals, що надходить транзитом в ділянку магістрального нафтопроводу „Гомельтранснафта Дружба“. По нафтопроводу з Російської Федерації надходить нафта з вмістом хлорорганічних сполук, що перевищує в десятки разів граничні значення за стандартом», — пояснила Костюченко. Вона уточнила, що відбір зразків нафти, виконання випробувань і оформлення паспорта якості лабораторією «Гомельтранснафта Дружба» проводилися у присутності представника російської «Транснафти» в Білорусі.

Прес-секретар «Белнефтехима» сказала, що «переробка нафти такої якості може призвести до порушення технологічних режимів роботи НПЗ». «В даний час вживаються оперативні заходи щодо мінімізації наслідків переробки нафти, не відповідає стандарту, та забезпечення внутрішнього ринку нафтопродуктами. Фахівцями концерну оцінюється рівень втрат від погіршення якості нафти», — повідомила вона.

Компанія «Гомельтранснафта Дружба» поінформувала про ситуацію, що склалася операторів магістрального нафтопроводу «Дружба» з інших країн. Білоруська сторона запросила офіційну зустріч з представниками «Транснафти» для врегулювання ситуації.

Радник президента «Транснафти» Ігор Дьомін визнав проблеми з якістю нафти.

«За нашими прогнозами, ситуація з якістю повинна нормалізуватися до понеділка-вівторка наступного тижня», — сказав пан Дьомін «Інтерфаксу». Він також зазначив, що фахівці «Транснафти» готові зустрітися з білоруськими колегами.

Варто зазначити, що Олександр Лукашенко 11 квітня на нараді з урядом заявив, що білоруська сторона при необхідності буде закривати нафтопроводи на ремонт, незважаючи на транзит російської нафти. Пізніше головний інженер «Гомельтранснафта Дружба» Андрій Веріго повідомив, що планується капітальний ремонт п’яти ділянок нафтопроводу «Дружба», вже йдуть проектні роботи. Він зазначив, що до ремонту нафтопроводу фахівці приступлять «по мірі готовності системи і можливості, допустимості зупинок», всі роботи виконуються з урахуванням планів транспортування нафти. Виявлені дефекти на нафтопроводах в Білорусі не вимагають зупинки прокачування, «Транснефть» готова надати свої можливості для їх усунення, повідомив Ігор Дьомін.

Раніше Білорусь повідомила «Транснефть» про намір підвищити на 23,1% тариф на прокачування російської нафти по своїй території. Російська сторона з таким підходом не погодилася.