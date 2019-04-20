Американцеві, очнувшемуся від коми, пред’явили рахунок в $90 тисяч

Він намагався покінчити з собою.



Американець Олівер Джордан, опритомнівши після коми, у якій виявився в результаті спроби самогубства, отримав рахунок у розмірі 93 тисяч доларів за вісім ночей, проведених в медичному центрі.

За лікарські препарати він змушений заплатити більше 6 тисяч доларів, а сума за перебування в палаті перевищила 10 тисяч. За словами Джордана, його медична страховка зможе частково покрити рахунок. «Ось як дорого коштує спроба самогубства в США», – написав американець.

Користувачі мережі були шоковані загальною сумою, яку американець заборгував лікарні, і розповіли про свій досвід перебування у відділеннях невідкладної допомоги. За їх словами, вони не отримували рахунок, перевищує 32 тисячі доларів.

За даними Школи громадської охорони здоров’я Блумберга імені Джона Хопкінса, в деяких американських лікарнях націнка становить більше тисячі відсотків. Згідно з дослідженням Інституту медичних витрат, який вивчив дані за 2016 рік, в середньому відвідування відділення невідкладної допомоги в США коштує майже дві тисячі доларів.