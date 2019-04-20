Небоженко: Головний результат дебатів виявився зовнішньополітичний

Головний результат цих дебатів на стадіоні між кандидатами в президенти Зеленським і Порошенко не внутрішньополітичний, а несподіваний зовнішньополітичний ефект. Самі дебати нічого не змінили у поглядах українських виборців. Порошенко, як завжди, переконував тільки своїх виборців і погрожував всій іншій Україні, яка посміла зробити свій вибір. Ця ненависть і істерика проривалися в кожному його жесті і слові. А Зеленський намагався не робити політичних помилок.

Головний результат дебатів виявився зовнішньополітичний. Захід знову здивований оригінальними формами публічної демократії та способами політичної боротьби в Україні. На цей раз українці відмовилися від чергового Майдану і його жертв, а вирішили банально використовувати вибори для зміни політичної ситуації у свою користь.

Не менш різка, але жива й суперечлива реакція на дебати була в Росії. Офіційна пропаганда перебуває в шоці і чекає вказівок найвищих, адже українці такими демократичними виборами побічно критикує вічну владу Путіна і цінність авторитаризму в Росії. А це вже набагато гірше, ніж ймовірні перемоги українців на фронті в Донбасі. Йде надійний і таємний друг Путіна – Порошенко. Як вони розуміли один одного і кілька років успішно «розводили» і Захід, і своє народи! Без роботи може опинитися і Медведчук.

У масовій свідомості росіян оцінка українських дебатів коливається від заздрості і похмурого нерозуміння, що відбувається в Україні до шоку і відритого невіри в те, що таке можливо під боком Росії, що так можна брати участь у політиці при живому Путіна.

А Білорусія завмерла і з інтересом чекає коментарів київських дебатів від свого вічного президента. Лукашенко все це страшенно не подобається, що діється поряд з Мінськом, але сильний шок Кремля від українських виборів компенсує його неспокій від того, що відбувається в Україні.