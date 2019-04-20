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Нацкорпус опублікував відео, як масовці Порошенко видавали гроші біля стадіону, де проходили дебати

20.04.2019

Сьогодні, 19 квітня, представники Нацкорпуса зафіксували на відео, як звезені до Києва масовці Петра Порошенка видавали гроші поруч зі стадіоном НСК «Олімпійський», де проходили його дебати з опонентом Володимиром Зеленським.

Так, судячи з відео, жінка зі списком у руках після перевірки людей прізвище, видавала їм кошти. Після цього люди відходили з грошима в бік.

Нагадаємо, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що поліція намагалася впоратися зі складною транспортною ситуацією на в’їзді до Києва, яка виникла з-за великої кількості людей, які прибувають на дебати кандидатів у президенти. За інформацією «Країни», людей автобусами везли зі всієї країни (переважно з трьох міст — Запоріжжя, Бердянська, Бородянки). Всі привезені люди були присутні на стадіоні для підтримки діючого президента. В основному це адміністративний ресурс. «Людей як худобу женуть плескати мудакові, вважає їх своїми рабами…» — написав на своїй сторінці в Facebook місцевий бізнесмен, активіст і антикорупціонер Максим Іваніщев.

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