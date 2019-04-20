У Києві іноземець пограбував жінку, погрожуючи ножем

У Деснянському районі Києві іноземець напав на жінку і, погрожуючи їй ножем, відібрав у неї телефон.

Про це повідомили в прес-службі столичної поліції.

“На спецлінію 102 від місцевої жительки надійшло повідомлення про те, що на вулиці Кубанській України вона стала жертвою розбійного нападу.

У цей момент недалеко від місця події знаходилися співробітники карного розшуку, які швидко затримали зловмисника з мобільним телефоном потерпілої”, – йдеться в повідомленні. Як з’ясували слідчі, напад стався, коли жінка поверталася додому і не помітила чоловіка, який підійшов зі спини, схопив її і, погрожуючи ножем, почав вимагати віддати йому мобільний. Жінка хотіла вирватися, але нападник відібрав гаджет і втік.

Затриманим виявився раніше судимий 38-річний громадянин іноземної держави. Було відкрито кримінальне провадження за статтею “розбій”, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до семи років з конфіскацією майна.