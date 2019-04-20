В НБУ оцінили загрозу від рішення суду в ПриватБанку

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин прокоментував рішення Окружного адміністративного суду міста києва про незаконність націоналізації Приватбанку. На своїй сторінці в Facebook він написав, що нинішня реакція фінансових ринків на подію є тимчасовою.

Він обґрунтував свій прогноз тим, що, на його думку, рішення суду не буде мати істотного впливу на стан економіки України, ні на роботу банківської системи.

Данилишин зазначив, що поки події навколо Приватбанку істотно на курс не вплинули. «Готівковий ринок був більш вразливий, на початок дня середній курс продажу виріс до 27,13 грн за долар, але, думаю, це тимчасове явище, оскільки на міжбанку вже є зворотна тенденція. Ніяких екстраординарних випадків не спостерігається», — написав він.

Данилишин вважає, що і надалі ПриватБанк повинен працювати у злагодженому стабільному режимі. «Крім того, в подальшому обов’язково буде апеляційне провадження, яке може розтягнутися на кілька років. Судовий спір не стосується вкладників банку, а тільки нинішніх власників і колишніх акціонерів», — додав він.

«Ситуація навколо Приватбанку буде залишатися стабільною завдяки швидкій реакції НБУ та командної підтримки від Кабміну і РНБО… за подіями навколо Приватбанку спостерігає не тільки МВФ, а весь світ. Нам дуже важливо не тільки забезпечити стабільність системи, але і не розгубити довіру наших кредиторів разом з якими ми досягли фінансової стабільності. Впевнений, що злагоджені дії НБУ, уряду та РНБО вбережуть українців від непотрібних втрат і фінансових потрясінь», — вважає Данилишин.