Конфлікт через алкоголь: У Дніпрі сталася масова бійка за участю близько 30 осіб

Інцидент стався біля нічного клубу “Jackson”, який розташований на вулиці Барикадній. На місце події приїхали декілька екіпажів патрульної поліції і лікарі швидкої допомоги, повідомляє “Інформатор“.

“Після приїзду правоохоронці з’ясували, що бійка сталася між людьми афроамериканської та туркменської національності. Причиною конфлікту стала особиста неприязнь на тлі зловживання алкоголем”, – йдеться в повідомленні.

У результаті бійки один з учасників туркменської національності вдарив ножем хлопця афроамериканської національності.

29-річний потерпілий отримав поранення в ділянці правого стегна. Лікарі госпіталізували його в лікарню Мечникова. Чоловік в свідомості, його життю нічого не загрожує.

Передбачуваного зловмисника поліції вдалося затримати. У поліції офіційно інцидент поки не коментували.

Нагадуємо, у центрі Одеси сталася міжнаціональна різанина, постраждало шестеро осіб. Інцидент стався в одному з барів міста.

Фото: dp.informator.ua