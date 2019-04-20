Ми все ще homo soveticus

Сформувавшись як новий тип особистості до середини XX століття, людина радянський відтворюється і сьогодні, майже через 30 років з моменту розпаду СРСР.

У Єврейському музеї та центрі толерантності пройшла чергова дискусія з циклу «Сто років людині радянському». Виявилося, ми не дуже змінилися з тих пір.

«Існувала гіпотеза, що з відходом радянського покоління, яке сформувалося в дуже жорсткому репресивному режимі, прийде нове — з абсолютно іншими установками, більш толерантне, вільний, орієнтований на права людини. Нам здавалося, що по мірі появи людей, які не знали, що таке «радянське життя», система буде змінюватися. Була ідея відстежувати, як відбуваються ці зміни. Перше дослідження ми провели на початку лютого 1989 року, і з тих пір кожні чотири-п’ять років повторювали його по одній і тій же анкеті. На початку 1990-х ми бачили, що гіпотеза не підтверджується, але вже в 1994-99 роках стало зрозуміло, що радянський людина відтворюється», — розповів соціолог, директор Аналітичного центру Юрія Левади Лев Гудков.

За його словами, за час існування СРСР ми отримали людини, адаптировавшегося до репресивного державі. «Надзвичайно важливо, що ця людина, з одного боку, ідентифікує себе з цим імперською державою, але в той же час розуміє, що держава завжди його обдурить, і намагається піти від контролю. Це людина надзвичайно обережний, пройшов через неймовірну м’ясорубку. Лукавий, цинічний, довіряє лише самим близьким, внутрішньо агресивний, не здатний на тривалі зусилля, але схильний до ривка. По суті своїй людина радянський орієнтований на фізичне виживання, заклопотаний виключно своїм добробутом і своєї сім’ї», — висловив думку Гудков.

«Наше суспільство, яке оголошувалося цінності колективізму, насправді було гранично атомізоване. Головним моральним імперативом був імператив табірний: помри ти сьогодні, а я завтра», — погодився соціолог культури, історик, член Вільного історичного товариства Анатолій Голубковский.

Але тоді не дуже зрозуміло, звідки взялися «традиційні цінності», про яких нам весь час торочать, протиставляючи їх тим, що нав’язує Захід, зазначив модератор дискусії — психолог, політолог, президент фонду «Перспектива» Леонід Гозман.

За словами Голубовського, високе начальство взялося за «традиційні цінності» ще на початку 2000-х, коли виникла необхідність якось визначити спадкоємність нинішньої влади по відношенню до того, що було.

«Тоді ж стало зрозуміло, що в Росії поступово будується авторитарний режим, де головною цінністю — моральної, духовної, який хочете — є держава. Така система, безумовно, повинна була на щось спиратися. Виникла концепція, що у нас тут особлива російська цивілізація, у якій є якісь свої особливі цінності. Ніколи ще зі сталінських часів держава не надавала такої уваги культурі, яка стала головним інструментом у цій роботі. Випустили якийсь документ абсолютно незрозумілого статусу — ні закон, ні указ, ні програма, підписаний потім президентом Путіним — Основи державної культурної політики. З нього почалися спроби сформулювати список традиційних російських цінностей. Але оскільки складали його не культурологи, не соціологи, і не мистецтвознавці, а чиновники-бюрократи, у них весь час щось не виходило, і в одному ряду з повагою до держави і сімейними цінностями раптом виникало, наприклад, цнотливість. Тоді вирішили не морочитися зі списком, просто говорити, що у нас є традиційні цінності. І коли їм щось не сподобається, наприклад, опери «Тангейзер», завжди можна послатися. Таким чином, нових цінностей у нас так і не з’явилося, а цей концепт стали використовувати як каральний інструмент: «Все, що не відповідає цінностям — аморально, бездуховно. А які вони — це секрет», — вважає Голубовський.

На думку Гудкова, нинішній режим намагається легітимізувати через апеляцію до вигаданим минулого, якого ніколи не існувало. Головна його теза — єдність влади і народу, пріоритет державних інтересів. «У такій системі координат влада не відповідає перед населенням, не представляє його інтереси. Вона піклується про велич держави. Наслідком цього стає знецінення окремої життя. Звідси виникають ідеї відданості, самопожертви, духовності, яка розуміється як здатність жити заради держави. Апеляція до світлого минулого — необхідна умова для легітимізації системи, захищає її від будь-якої критики, аналізу, сакрализующее її. Будь-яке твердження про цінності людини викликає роздратування і сумнів в лояльності влади», — вважає експерт.

Зараз саме держава та її інститути, за словами Голубовського, виявляються джерелами і духовності, моралі і, власне, цінностей. «Тобто, ці цінності складаються не самі по собі. Вони обов’язково повинні бути кодифіковані. Наприклад, в Основах державної культурної політики», — зазначив він.

Коли опитування «Левада-Центру» люди описують себе, частіше інших звучать такі характеристики: прості, добрі, гостинні, терплячі. «Але терплячі по відношенню до чого? Але що за сила змушує нас терпіти і страждати? Це стає головною характеристикою нас як спільності. Ми — народ, страждальців. Це найважливіша риса, що компенсує почуття залежності, недооціненість, приниженості, вразливості перед владою», — висловив думку Гудков.

І, за його словами, радянська людина — це не етнічна характеристика. Ті ж риси відзначають соціологи в Східній Німеччині, Польщі, Чехії. Це тип, що склався в соціалістичних системах. І все ж у Росії це відчувається куди гостріше.

«Той безпрецедентний для історії цивілізації рівень насильства по відношенню до особистості, який пережила Росія особливо в першій половині XX століття, змінив уявлення про норму, привчив суспільство до того, що ніхто не розпоряджається собою. Ненормативне стало нормативним», — зазначив Голубовський.

За словами Гудкова, 80% росіян вважають, що більшості людей можна довіряти. «Ми за шкалою довіри до людей знаходимося в нижній третині списку країн — серед вкрай несприятливих. У скандинавських країнах картина інша. Там від 70 до 80% довіряють і суспільству, і інститутів, оскільки самі включені в ці відносини, відповідають за це. А у нас солідарність існує тільки у відносинах з близькими. Суспільство дуже фрагментоване. Повна апатія і небажання брати участь в громадських справах. Племінне свідомість. У Римі мільйон чоловік вийшов на мітинг після вбивства Політковської. А скільки вийшло у нас?» — зазначив глава «Левада-Центру».

В суспільстві існує великий дефіцит рефлексії, емпатії та солідарності, які були вилучені зі свідомості саме в радянські роки насильницькими методами, погодився Голубовський. І законодавчо такий стан підтримується, вважає він. Взяти, приміром, закон про мітинги.

Однак не так давно в Росії виникло виключно масштабне волонтерський рух, і люди стали об’єднуватися, щоб вирішити якісь конкретні проблеми. «Влада уважно стежить за паростками громадянського суспільства, тому що розуміє: така самоорганізація виникає тільки на основі цінностей. Люди раптом починають розуміти, що держава-то — не головне, що людина взагалі-то важливіше. І що самі вони, допомагаючи хворим, розшукуючи зниклих дітей, виконують ті функції, з якими повинні були справлятися влади. Держава не може з цим миритися, і хоче все підгребти під себе. Придумує якісь спеціальні інституції, які починають об’єднувати волонтерів», — зазначив Голубовський. Саме це сталося з «Безсмертним полком». З цим пов’язане посилення контролю у всьому некомерційному секторі, вважає він.

«Від Навального їх плющить теж не тому, що він має якусь реальну перспективу. Просто він спровокував самоорганізацію в суспільстві. А цього неможливо допустити. Тому активістів садять у різних містах по всій Росії», — висловив думку Голубовський.

Те ж саме зараз відбувається в Підмосков’ї, де у людей віднімають місцеве самоврядування, перетворюючи муніципалітети міські округу, вважає він. «В якомусь поселенні у людей було 15 депутатів, яких вони, може, й знати не знали, але після цієї реорганізації не стане ні одного. І люди раптом зрозуміли, що є місце, де вони живуть. У них є якась ідентичність. І все це під загрозою. Вони виходять на вулиці там, де ніколи не виходили. Люди об’єднуються проти звалищ. І це теж самоорганізація», — зазначив Голубовський.

«Волонтери, мені здається, це люди, які раптом з якихось причин відчули особисту відповідальність за події: якщо не ти, то ніхто. І в цьому сенсі це вже не зовсім «людина радянський», — вважає Гозман. Але говорити про те, що змінилося все суспільство, дуже рано.

Як так вийшло, радянської влади за 30 років вдалося створити новий тип людини, радянського, а після «контрреволюції 1991 року» цього не сталося? Вся справа в тому, що ніякої контрреволюції не було, вважає Гудков. «Крах однієї інституційної системи не означає, що звалилися всі інші. Я маю на увазі освіта, суд, армію. Всі вони практично не змінилися, і забезпечили спадкоємність та відтворення влади, репресивних та правових практик», — зауважив він. У певних рисах. На думку експерта, ми маємо справу з вторинним тоталітаризмом.

«У нас все той же радянський гімн, пам’ятники Леніну стоять на головних вулицях міста і біля будівель адміністрації. П’ять років тому повернули звання «Герой праці». Все це — важлива символічна середовище, яку людина бачить кожен день, але навіть не усвідомлює. Вона повертає нас до людини радянському», — вважає експерт.

На думку Голубовського, щоб це змінити, потрібно визнати тоталітарний радянський режим по суду злочинним, пам’ятники перенести в музеї. «Не місце на головних вулицях міст пам’ятників людям, які шокували країну в жахливу цивілізаційну катастрофу», — зазначив він.