Сенат США закликає оголосити імпічмент Трампу

У Сенаті США зазивали конгресменів запустити процедуру імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це розказала Елізабет Воррен, котра представляє штат Массачусетс, – передає «Кореспондент».

Зазначається, що американський лідер буцімто намагався завадити розслідуванню спецпрокурора Роберта Мюллера.

«У доповіді Мюллера йдеться, що ворожа іноземна держава вчинила атаку на наші вибори 2016 року, щоб допомогти Трампу, а він це вітав. Після обрання Дональд Трамп перешкоджав розслідуванню цього нападу», — йдеться в повідомленні.