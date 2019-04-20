Зеленський засвітив свій листок на дебатах: що на ньому написано

Журналістам вдалося зняти лист-шпаргалку кандидата в президенти Володимира Зеленського, яким він користувався під час дебатів з Петром Порошенком.

Про це пише журналіст Роман Шрайк на своєму каналі в месенджері Telegram.

На аркуші А4 зображена схема відповіді на запитання опонента: оцінка самого питання з одночасною непрямої атакою на Порошенка.

Також в шпаргалці чинного главу держави характеризують як «злочинця, брехуна і професіонала».

Як зазначає Шрайк, відповідна стратегія Порошенко повинна була базуватися на протистоянні «досвідченого вчителя», що приймає іспит у «двієчник». Отже, президент міг засипати свого візаві елементарними питаннями, на які Зеленському складно було б відповісти.

Втім, наголошує блогер, Порошенко припустився помилки, акцентувавши увагу на меседжі, спрямованих на власний електорат, але не орієнтованих на виборця Зеленського.