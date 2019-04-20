Бойовики ІДІЛ атакували у пустелі Бадіа війська Асада, є загиблі

Серед убитих – кілька офіцерів сирійської армії високого рангу.

Бойовики терористичного угруповання “Ісламська держава” (ІД) у сирійській пустелі Бадіа на сході провінції Хомс за останні 48 годин убили щонайменше 35 військових проурядових сил Сирії. Про це у суботу, 20 квітня, повідомляє DW з посиланням на дані базованого в Лондоні Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини.

Як зазначається, серед убитих – кілька офіцерів сирійської армії високого рангу.

У моніторинговому центрі його вже назвали найкривавішим з часу повалення “халіфату”. Зокрема, голова Сирійському центру моніторингу Рамі Абдель Рахман описав напад ісламістів як “найбільшу атаку”, що спричинила чи не найбільші втрати серед військових урядових сил Дамаску “від часу, коли халіфат оголосили переможеним”.

Повідомляється, що під час нападу було вбито шістьох бойовиків ІД.

Зазначимо, що сирійська пустеля Бадіа простягається на схід від столиці країни Дамаска і міст Хомс і Хама до іракського кордону. Наразі це єдина територія, де ще ведуть бойові дії залишки угруповання ІД.

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Як повідомлялося, 23 березня підтримувані США Сирійські демократичні сили оголосили про остаточну перемогу над “Ісламською державою”, а саме витіснення з останньої контрольованої нею території Багхуз у Сирії. Американський президент Дональд Трамп заявив, що після оголошення про розгром “Ісламської держави” у Сирії Сполучені Штати Америки продовжать боротьбу з терористичним угрупованням.

Джерело: Тиждень.ua