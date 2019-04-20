У Франції показали терновий вінець Христа, що вцілів після пожежі в Нотр-Дамі

Віруючим вперше показали реліквію.



Після руйнівної пожежі в Соборі Паризької Богоматері віруючим вперше показали терновий вінець Ісуса Христа, який значиться в списку уцілілих реліквій і цінностей.

Згідно з Євангелієм, поклали терновий вінець на голову Ісуса Христа перед розп’яттям. Вінець разом з деякими іншими представляють цінність реліквіями і предметами були для збереження розміщені в мерії Парижа.

Нагадаємо, терновий вінець Христа з палаючого собору Паризької Богоматері виніс капелан пожежних, який служив в Афганістані.