Перемога Зеленського стане кінцем політиків епохи Кучми

Богдан Яременко вважає, що перемога на президентських виборах Володимира Зеленського стане кінцем політиків епохи Кучми. Разом з тим глава Фонду «Майдан закордонних справ» попереджає, що після другого туру проблеми, з якими зараз зіткнулася країна, нікуди не зникнуть, і їх потрібно вирішувати.

Богдан Яременко вважає, що на дебатах переміг Володимир Зеленський. Порошенко був настільки впевнений у своїй перевазі, що не розпізнав своєчасно пастку, підготовлену опонентом. Адже стадіонний формат – це більш відповідний варіант саме для Зеленського. Таке враження, що Порошенко навіть не готувався по-справжньому до дискусії.

Також дипломат вважає, що перемога на виборах Володимира Зеленського стане кінцем політиків епохи Леоніда Кучми. Такий підсумок другого туру очікуємо. Втім, поки ще рано говорити, що перемога вже у Зеленського в кишені. Також не варто забувати, що після другого туру всі проблеми, з якими сьогодні стикається Україна, нікуди не зникнуть. В порядку денному і далі будуть залишатися війна на Донбасі, корупція, бідність, і так далі. Тим не менш, зміни невідворотно наближаються. Сьогоднішня Україна – це вже не безпорадна, як раніше, країна. Як мінімум, зараз вона вже здатна навіть проводити уроки демократії.