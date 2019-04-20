Очільниця відділу ДВС взяла 500 тисяч гривень хабаря за перемогу підприємця на СЕТАМі – слідство

Начальниця Криворізького відділу Державної виконавчої служби Головного теруправління юстиції у Дніпропетровській області 12 лютого 2019 року отримала від фізичної особи-підприємця 500 тис. грн. за сприяння у перемозі на електронних торгах СЕТАМу. Про це повідомляється в матеріалах кримінального провадження 42019041730000015, оприлюдених у Єдиному реєстрі судових рішень.

У матеріалах вказано, що чиновниця «у вечірній час доби діючи в супереч своїм посадовим обов’язкам та інтересам служби, маючи мотив напрямків на одержання неправомірної вигоди…вимагала та одержала неправомірну вигоду від фізичної особи-підприємця у розмірі 500000 (п’ятсот п’ятдесят тисяч гривень) за вчинення дій, пов’язаних у перемозі в електронних торгах під час продажу комплексу нежитлових будівель та споруд загальною площею 739,5 кв. м. за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Новомайське, вул. Вишнева, 1є, а також придбання вказаного об’єкта нерухомості за заниженою вартістю».

Згідно Єдиного державного реєстру декларацій, відділ ДВС у Кривому Розі очолює Тетяна Приходько. Торги, про які йдеться у матеріалах слідства, проводило держпідприємство СЕТАХ.

Приходько затримали після отримання хабаря недалеко від місця її роботи. Під час затримання у неї в руках був пакет чорного кольору з тисячею купюр номіналом 500 гривень кожна, які були загорнуті у ще один пакет з ліпленням «Національна поліція». Відповідно до протоколу огляду грошових коштів, 4 купюри були справжні, решта – несправжні, «імітаційні засоби», помічені спеціальною хімічною речовиною «Промінь-1».

13 лютого 2019 року Приходько повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 ККУ (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)

У день, коли Приходько затримали, працівниця ДВС стала на стаціонарне лікуванні у терапевтичному відділенні КП «Криворізька міська клінічна лікарня № 2» .

Під час досудового розслідування слідчі вилучили комп’ютер і отримали дозвіл на експертизу, яка покаже, чи містяться у компьютері ключові фрази «Зняття арешту», «Торги», «Реєстрація учасників», «Технічні кандидати», «Кадастровий номер», «Земля», «Откати», «РАХУНКАХ», «ЕЦП», «Електронний цифровий підпис», «Шманіна». Катерина Шманіна наразі значитися в. о. начальника Криворізького відділу ДВС.

Нагадаємо, держпідприємтство СЕТІВ є монополістом з організації торгів арештованим майном, створений Міністерством юстиції. У Мінюсті считают, що СЕТІВ убезпечений від корупційних впливів на торги через підключення до технології «блок-чейн». Хоча за даними представників СЕТАМу, які вони повідомили на засіданні в АМКУ, «блокчейнівські» комп’ютерній комп’ютери у кількості трьох штук знаходяться «у контурі Мінюсту», а один – у закордонної грантової організації, де невідомо чи взагалі хтось перевіряє дані з СЕТАМу.