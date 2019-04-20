«Плюнув в обличчя!» Кошовий розлютив українців провокаційним нарядом

Учасник «95 Кварталу» та команди кандидата в президенти Володимира Зеленського Євген Кошовий викликав обурення в мережі своїм провокаційним нарядом, в якому він з’явився на дебатах 19 квітня на «Олімпійському».

Так, артист прийшов в кофті з лайливими написами на ній «Пох*й», чим розлютив користувачів. «Плюнув у обличчя всім українцям», «Що за маячня?», «Ганьба!» – пишуть вони в коментарях.

Як виявилося, толстовка Кошового від українського бренду G-THIS. Коштує вона 1500 гривень.

Були і ті, хто заступився за Кошового, зазначивши, що це – відомий бренд, і його особисте право: носити такий одяг чи ні.