В Україні з’явилися три нових свята: що і коли будемо відзначати

В Україні з’явилися відразу три нові свята – День піхоти, День резервіста і День сержанта Збройних сил.

Відповідні укази були підписані чинним президентом Петром Порошенком і оприлюднені прес-службою 19 квітня. Постанови набрали чинності з дня опублікування.

Нові свята будуть відзначатися в такі дати:

6 травня – День піхоти;

18 травня – День резервіста;

18 листопада – День сержанта.

Наголошується, що ці дні не будуть вихідними. В указі сказано, що День піхоти ввели «з метою вшанувати мужність і героїзм воїнів механізованих, мотопіхотних, гірничо-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, які вони проявили у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України».

День резервіста встановили «з огляду на їх важливу роль у справі захисту Вітчизни, її незалежності і територіальної цілісності, їх готовність у будь-який час стати в ряди Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій, зміцнення патріотичного духу в суспільстві».

Свято Дня сержанта був введений «відзначаючи відданість, відповідальність і професіоналізм сержантів і старшин Збройних Сил України, їх мужність і героїзм в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України».