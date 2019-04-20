Запити «Зеленський» і «Порошенко» стали найпопулярнішими в Росії та Україні

До другого туру президентських виборів в Україні залишається всього один день, і запити «Зеленський» і «Порошенко» стали найпопулярнішими в пошукових системах.

Російські користувачі Яндекса найчастіше цікавляться Володимиром Зеленським, також багато зацікавилися серіалом «Слуга народу» і хочуть його подивитися.

Що стосується українських користувачів Яндекса, то вони роблять запит «Зеленський президент», і він є на сьогодні самим популярним. Примітно, що при введенні слова «Зеленський» український Яндекс видає «Зеленський на похороні у Порошенка». У російському та українському пошуковику Google зустрічаються одні і ті ж запити – «Зеленський єврей», «Зеленський президент», «Порошенко і Зеленський». Багато стали цікавитися біографією кандидата в президенти Володимира Зеленського, і шукають інформацію про його сім’ю, про минуле, яке пов’язане з КВК.

Нагадаємо, що другий тур президентських виборів пройде 21 квітня. 20 квітня в Україні — день тиші. Сьогодні не можна агітувати за кандидатів. Виборчі дільниці відкриються в Україні 21 квітня в 8:00 ранку. Попередні підсумки президентських виборів можна буде дізнатися після 8:00 вечора.