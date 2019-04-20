Ще один аеропорт почав правильно писати назву Києва: Тепер у Брюсселі пишуть”Kyiv”, замість “Кiev”

На табло аеропорту Брюсселя почали писати “Kyiv”, замість “Кiev”

В аеропорту “столиці” Європейського союзу Брюсселя почали коректно писати назву Києва англійською мовою. Про це повідомили на сторінці у Faсebook посольства України в Бельгії.

“Гарні новини з Королівства Бельгія. Бельгійські аеропорти приєдналися до кампанії #CorrectUA, і тепер ви можете побачити прильоти літаків з міста Kyiv, а не Кiev”, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що з жовтня 2018 року в МЗС запустили онлайн-кампанію з хештегом #CorrectUA, в рамках якої громадянам пропонується долучитися до коригування в іноземному написанні правопису міста Київ. На початку березня Вільнюський міжнародний аеропорт почав використовувати написання назв Києва та Львова відповідно до української вимови (Kyiv та Lviv). Також назву столиці України тепер пишуть відповідно до української вимови на інформаційних табло в аеропортах у Бейруті, Стамбулі, Даламані (Туреччина) Бухаресті, Тбілісі, Батумі, Торонто, Тель-Авіві, Барселоні, Манчестері, а також у найбільшому данському аеропорту у місті Біллунн.

Джерело: 5 канал