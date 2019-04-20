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У Перу по дорозі на похорони екс-президента сталася смертельна ДТП

20.04.2019

В Перу по дороге на похороны экс-президента произошло смертельное ДТПВ автобусі перебували 54 людини.

У Перу сталася смертельна аварія, в результаті чого загинули люди, які їхали на похорон екс-президента Алана Гарсія.

Відомо, що аварія сталася в п’ятницю о 4:00 ранку (за місцевим часом) в районі Ліми. В автобусі, за попередньою інформацією, перебували члени партії Гарсія.

У якийсь момент автобус врізався в бетонну стіну на мосту. В результаті цього 5 чоловік випали з салону і впали з моста. Відомо, що майже всіх постраждалих одразу госпіталізували, серед них і 15-річний хлопчик. Після обстеження 45 постраждалих відпустили додому.

Колишній президент Перу Алан Гарсія вистрілив собі в голову у власному будинку в Лімі, коли його спробували затримати поліцейські за звинуваченням у корупції. Його підозрювали в отриманні хабарів від бразильської компанії Odebrecht. Сам Гарсія стверджував, що він не винен і є жертвою політичних переслідувань.

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