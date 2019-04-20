В Україні вводяться нові правила техогляду авто: що змінилося

В Україні вводяться нові правила техогляду транспортних засобів.

Вже з 1 травня в Україні серйозно посилять норми техогляду для комерційного транспорту, передає портал Акценти.

Введення торкнуться вантажоперевезень і пасажироперевезень, однак у наступному році дію закону може збільшитися до всіх автомобілів. Перелік обов’язкових для заповнення за результатами техогляду пунктів повинен збільшитися.

Так, планується також зміна правила отримання водійських прав. Наприклад, категорія «А» буде поділена аж на 4 підкатегорії в залежності від потужності. Також термін дії прав скоротять до п’ятнадцяти років.



Також ті, хто мають электроскутеры і сігвеї, повинні будуть отримувати водійське посвідчення. Основним підґрунтям для подібного рішення став той факт, що таким електротранспортом часто користуються підлітки, які далеко не завжди знають правила дорожнього руху.

Тим, хто зараз розсікає по місту на електроскутерах і сігвеях також доведеться отримувати права.

Нагадаємо, місцева влада молдавського міста Ниспорен прийняли рішення оригінально карати водіїв.

Дана угода підписана між районною лікарнею та Бюро пробації.

Спійманих в стані алкогольного сп’яніння порушників будуть відправляти в морг.

Порушники будуть прибирати, допомагати з транспортуванням трупів, а також зможуть побачити до чого призводить пияцтво. Робота в морзі буде неоплачуваною.

Уряд країни вже розглядало цей спосіб покарання правопорушників, але деякі політики визнали його негуманним.

З 14 грудня 2018 року в Молдові, у водіїв, спійманих за кермом нетверезими, почали відбирати водійські права, але це не сильно налякало порушників.

Наприкінці 2018 року Радою був прийнятий закон, за яким керування авто у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння – це кримінальну напад. Мінімальний штраф – 17 тис. грн, максимальний – 34 тис. грн. Більше того, про права доведеться забути на цілих 3 роки. За повторне порушення доведеться вылодить 51 тис. грн і позбутися прав на 2-3 роки.

З 2019 року українські патрульні поліцейські будуть штрафувати водіїв за новою системою. На український дорогах почнеться строгий контроль за виконанням ПРАВИЛ дорожнього руху і швидкістю руху транспортних засобів. В органах будуть вимірювати швидкість і виписувати штрафи за найменші порушення.

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Технології

Станом на весну у поліції є близько 100 приладів для вимірювання швидкості. Нові прилади TruCam будуть закуповувати за бюджетні кошти. Також на дорогах будуть встановлені спеціальні камери, які будуть фіксувати порушення в автономному режимі і виписувати штрафи.

Також в Україні ввели нові правила паркування. Якщо ви залишите автомобіль в забороненому місці – перехресті, місце для інваліда, смузі рух громадського транспорту, велосипедній доріжці, на зонах для пішоходів, доведеться сплатити штраф.

Нагадаємо, що українським водіям придумали нове покарання.

Раніше Hyser повідомив, що медики встановили безпечну дозу алкоголю.

Також Hyser писав, що в Китаї за порушення правил дорожнього руху оштрафували банер.