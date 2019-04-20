Пенсії зросли вдвічі: експерти проаналізували як і кому

Експерти Національної ради економічного розвитку України проаналізували, як росли пенсії в першому кварталі 2019 року.

Згідно аналізу з’ясувалося, що пенсії українських суддів зросли більш ніж у півтора рази, пише Политека.

«За підсумками перших трьох місяців поточного року ця елітна категорія стала отримувати середню пенсію у розмірі 44316 грн щомісяця, що на 54,4% вище, ніж на 1 січня 2019 року. Якщо порівняти з середньою пенсією за віком 2943 грн в місяць, то це в 15 разів більше», — зазначив на своїй сторінці у соцмережі голова Нацради Олексій Дорошенко.

На 1 квітня 2019 року в списку довічного грошового утримання суддів знаходиться 3307 осіб. Фахівці склали рейтинг від найбільш високих за своїм зростання пенсій до, відповідно, низьких:

Середня пенсія:

на 1.01.2019 – 28702 грн.

на 1.04.2019 – 44316 грн.

Зростання +54,4%

Пенсії за віком – 8 614 536 осіб

на 1.01.2019 – 2648грн.

на 1.04.2019 – 2943 грн.

Зростання +11,1%

Пенсії у зв’язку з втратою годувальника – 539 023 осіб

на 1.01.2019 – 2255 грн.

на 1.04.2019 – 2446 грн.

Зростання +8,5%

Пенсії за вислугу років – 227 338 осіб

на 1.01.2019 – 2477 грн.

на 1.04.2019 – 2645 грн.

Зростання +6,8%

Пенсії по інвалідності – 1 367 895 осіб

на 1.01.2019 – 1995 грн.

на 1.04.2019 – 2095 грн.

Зростання +5%

Пенсії військовослужбовців – 555 185 осіб

на 1.01.2019 – 4682 грн.

на 1.04.2019 – 4706 грн.

Зростання +0,5%

Соціальні пенсії – 82 665 осіб

на 1.01.2019 – 1500 грн.

на 1.04.2019 – 1501 грн.

Зростання + 0,1%

Xiaomi Mi 9 SE почали продавати в Україні: характеристики новинки і ціна

Технології

2019 є роком найбільшого зростання розміру пенсій. Цей ріст відбувається при низькій інфляції за останні п’ять років, а це свідчить зростання купівельної спроможності пенсіонерів.

Проте з усіх категорій людей, на заслуженому відпочинку суддів цінують найбільше.

Також відбувається вирівнювання середньої пенсії, коли ті, хто вийшов за віком, починають скорочувати розрив з військовими, пенсії яких росли у воєнний час найбільшими темпами.

До речі, стало відомо, що субсидії в Україні перерахують.

Так, субсидія «живими грошима» буде призначена тим домогосподарствам, у яких не буде заборгованості.

У 2019 році автоматично перепризначать пільги для оплати комунальних послуг близько трьох мільйонів громадян. Іншим українцям необхідно буде повторно пройти всю процедуру оформлення. Слід подати заяву та заповнити декларацію про доходи.

У Мінсоцполітики відзначили, що субсидія «живими грошима» буде призначена тим домогосподарствам, у яких станом на травень-червень не буде заборгованості по оплаті за комунальні послуги. В іншому ж випадку сім’ї будуть переведені на безготівкову монетизацію.

«Пенсіонери будуть отримувати допомогу готівкою через Пенсійний фонд і Укрпошті, ті, хто ще не на пенсії, — через Ощадбанк», — кажуть у прес-службі Мінсоцполітики.

Річну субсидію будуть розраховувати, виходячи з доходів родини, отриманих в 3-4 кварталах 2018 року. Допомога на наступний опалювальний період 2019-2020 — на основі доходів 1-2 кварталів поточного року.

Нагадаємо, людям розповіли, як отримувати пенсії у великих розмірах.

Як повідомляв Hyser, в уряді розповіли, що необхідно зробити для отримання чотирнадцятої пенсії.

Також Hyser писав, що в Україні змінилися правила розрахунку пенсій.