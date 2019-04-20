Усику запропонували російське громадянство: відповідь вражає

Відомому українському боксеру Олександру Усику, абсолютному чемпіонові світу в першій важкій вазі, запропонували громадянство Росії.

В одному з інтерв’ю Усик розповів, що на його адресу надходило чимало пропозицій змінити громадянство, пише Politeka.

«Говорили: «Ми тобі даємо гроші, житло, ти ні в чому не потребуєш, діти ходять в школу, тобі нічого не потрібно, тільки боксує за нас». Я кажу: «Вибачте», — передав спортсмен.

Він запевнив, що навіть не розглядає варіант виїхати з України.

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Економіка

«Росія також у цьому списку. Але я і не думав відмовлятися від українського паспорта. Тому що вважаю себе патріотом рідної країни і щиро бажаю, щоб Україна процвітала. Бог зробив так, що я народився в Україні. Тому завжди буду залишатися українцем», — сказав Усик.

Як відомо, боксер використовує в побуті переважно російська мова. Але для нього це питання звички, а не національної самоідентифікації.

«Мій батько жив у Чернігівській області, де всі говорять українською мовою, але він все життя розмовляв російською. Він завжди повторював мені: «Хто ти за національністю? Ти — українець». Він завжди про це говорив», — поділився Усик з журналістами.

Раніше також зазначав, що вважає свій українська мова «не чистим», а розмовляти суржиком не хоче.

До речі, не так давно прославлений боксер записав відеозвернення, в якому закликав українців відмовитися від «зомбоящика». На його думку, зараз показують по телевізору «одну жесть». «Той сказав той. Той обізвав того. Люди! Ми сходимо з розуму! Що відбувається? Ми обзываем один одного! Ми звинувачуємо один одного!» ‒ жахнувся Усик.

Він додав, що телебачення «дістає залишилися мізки з нашої голови і перетворює їх в незрозумілу субстанцію, непридатну до використання в майбутньому».

«Якщо ви щось хочете змінити в своєму житті, просто берете і міняєте», ‒ підсумував Усик і нагадав, що все в цьому житті залежить тільки від нас самих.

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белл (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у 8-му раунді. Таким чином українець захистив всі чемпіонські титули у важкій вазі. Однак згодом він відмовився від пояса WBA, оскільки разом з командою вирішив переходити до надважкої ваги.

Нагадаємо, на початку року вибухнув гучний скандал — український топ-політик виявився громадянином Росії.

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