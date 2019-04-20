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В Одеській області горе-матір викинула малюка у вигрібну яму вуличного туалету

20.04.2019

В Одеській області 31-річна жінка викинула свою новонароджену дитину у вигрібну яму вуличного туалету.

Про це повідомили в прес-службі поліції Одеської області.

Згодом жінка сама звернулася в міліцію і повідомила, що в ніч на 2 квітня вона вдома народила мертвого хлопчика. Злякавшись, викинула його тіло в туалетну яму.

Під час вагітності породілля на обліку лікарів не знаходився, народжувала без медичної допомоги. Крім того, вже має неповнолітню дочку, яку виховують у дитячому притулку.

Зараз в поліції з’ясовують всі обставини події та причину смерті немовляти. Його тіло направили на експертизу. Проти жінки відкрили кримінальне провадження про умисне вбивство новонародженої дитини.

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