Чи потрібен в Україні «день тиші» перед виборами – думка

Михайло Каменєв у статті, опублікованій виданням ZN.UA, проаналізував, чи потрібен в Україні «день тиші» напередодні виборів. Адже штаби кандидатів, як зазначив керівник ГО «Правозахисна ініціатива», все одно порушують заборону.

На думку Михайла Каменєва, в Україні цілком можна скасувати «день тиші» перед виборами, коли заборонена будь-яка агітація. Адже штаби кандидатів порушують заборону. Також не варто забувати, що сьогодні інформаційний потік у десятки разів щільніше, ніж у минулому сторіччі. Візьмемо нинішні президентські вибори. Ефір телеканалу «1+1» напередодні другого туру напханий програмами за участю одного з кандидатів. При цьому представники каналу підкреслюють, що в даному випадку він просто актор, а не претендент на президентське крісло.

Перед першим туром виборів у «день тиші» теж було зафіксовано досить велика кількість матеріалів у публічному просторі, мають ті чи інші ознаки агітації. Практично не діє заборона і в Інтернеті. По суті, єдина користь від «дня тиші» — це хороший стимул для комунальників зірвати всі агітаційні матеріали зі всіляких поверхонь.