70 осіб арештувала поліція на акції “жовтих жилетів” у Парижі

Поліція Парижа під час акції руху “жовтих жилетів” у суботу затримала 70 осіб.

Про це повідомляє The Local France.

“Станом на 11 годину (за місцевим часом – ред.) у центрі Парижа заарештовані вже 70 осіб”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, “жовті жилети” зібралися на чергову, 23-тю за ліком акцію. Лише дві з чотирьох запланованих демонстрацій були дозволені владою Парижа.

Найбільше протестувальників у французькій столиці збирається у кварталі Берсі в 12-му окрузі, де розташоване міністерство фінансів країни.

Через протести з 8 години сьогодні не працює низка станцій метро, рух автобусів також порушено. Крім того, закриті кілька мостів у центрі Парижа.

Охороняти порядок на вулицях міста будуть понад 60 тисяч поліцейських і жандармів та щонайменше шість бронемашин.

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Нагадаємо, що “жовті жилети” проводять акції протесту щосуботи починаючи з листопада 2018 року. Спочатку вони протестували проти зростання цін і податків, а згодом акція перетворилася у вираження невдоволення політикою уряду.

Фото: gettyimages

Джерело: Укрінформ