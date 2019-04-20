У Таїланді туристу загрожує страта за життя в будинку на палях

Пара дотримується ідеології систейдинга.



Влада Таїланду звинуватили американця, який оселився в будиночку на палі в Андаманському морі, у створенні загрози державній безпеці.

Йому і його подрузі може загрожувати довічне ув’язнення або смертна кара.

Вони покинули будинок і знаходяться за межами Таїланду. Торговець биткоинами Чад Элвартовски, що працює в General Dynamics Information Technology, і його подруга Надя Супрани Тхепдет, громадянка Таїланду, поселилися у спеціально побудованому для них будинку біля берегів Пхукета.

Пара дотримується систейдинга – ідеології, прихильники якої закликають жити в будинках на судах, платформах у відкритому морі поза юрисдикцією будь-яких держав.