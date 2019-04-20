I рівень небезпеки: в Україну йдуть сильні заморозки — Держнс

Вже завтра, в неділю, 21 квітня на території нашої країни температура повітря суттєво знизиться, впавши до позначки нижче нуля градусів за Цельсієм. У прес-службі Державної служби надзвичайних ситуацій повідомили, що на Лівобережжі очікуються заморозки до мінус п’яти градусів, що говорить про і рівні небезпеки, жовтому.

Таким чином, у повідомленні йдеться: «В ніч на 21 квітня в українській державі, крім західних, Вінницької та Житомирської областей, заморозки на поверхні ґрунту від 0 до мінус 5 градусів за Цельсієм. У південних, східних, Дніпропетровській та Сумській областях очікуються сильні заморозки у повітрі – до мінус 3 градусів за цельсієм (II рівень небезпеки, оранжевий)».