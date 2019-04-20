Активісти розповіли про прихованої агітації в «день тиші»

Напередодні президентських виборів в Україні активісти помітили в деяких містах приховану агітацію, хоча її менше, ніж перед першим туром. Про це повідомили у громадському русі «ЧЕСНО».

«В українських містах у «день тиші», 20 квітня, знову залишилася зовнішня реклама без вихідних даних», — розповіли в «ЧЕСНО».

Згідно з інформацією громадського руху, подібна реклама не вказує безпосередньо на інформацію про дату виборів чи прізвищ, але за стилем вона нагадує гасла кандидатів. На деяких білбордах поки не зняли агітацію, расклеенную перед 31 березня. Зокрема, плакати з передвиборчим гаслом Порошенко «Головне — не втратити країну!» і «Зробимо разом» в стилі агітації Зеленського можна побачити на вулицях Львова.