В Україні в цьому році на 30% подорожчали свіжі огірки – експерт

В Україні в цьому році помідори дешевше, ніж в минулому, а огірки подорожчали на 30%.

Про це в коментарі кореспонденту розповів директор української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

«Що стосується овочів неборщевого набору, то їх пропозицію постійно збільшується, як на вітчизняні, так і поступово на імпортні. Тому що ціна між ними фактично вже однакова. Редис зараз ми можемо придбати від 25 гривень за кілограм, хоча в магазинах він від 40-45 гривень. Помідори дешевше, ніж в минулому році, а огірки значно дорожче відсотків на 30», — розповів Олексій Дорошенко.

За його словами, це пов’язано з тим, що погода була не найсприятливіша. Потрібно затратити багато енергії на вирощування овочів у теплицях і це закладається у вартість продукції.

«Природно, це все відбивається на цінах тепличних овочів, насамперед, на вітчизняних, тому що на імпорті різниця все-таки була б не помітна. Але ціна на них буде весь час зменшуватися, тому що пропозицій буде все більше і більше. Але більш-менш хороша ціна буде вже тоді, коли з’являться не тільки тепличні овочі, а ще і відкритого грунту – так звані ранні сорти», — прогнозує експерт.

В середині червня ціни на овочі будуть потроху знижуватися.

«Ціни будуть потроху знижуватися, коли буде відкритий ґрунт, але це буде вже в середині червня. Температура навіть ще кілька днів тому була близько 0 градусів, це означає, що відкритий грунт поки ще є ризикованим. І, можливо, навіть в окремих господарствах урожай ранніх овочів міг постраждати», — резюмував Олексій Дорошенко.