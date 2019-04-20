Христина Бондаренко розповіла, як Порошенко наживався на журналістів «5 каналу» і обіцяв їм вертоліт

Журналістка Христина Бондаренко заявила, що Президент Петро Порошенко наживався на журналістів «5 каналу» і обіцяв їм вертоліт.

Вона зазначила, що була однією з тих журналістів «5 каналу», які, як сказав сьогодні Порошенко, зробили революцію в 2004 і 2014.

«У 2005 році після помаранчевої революції Порошенко і ще четверо журналістів, в тому числі я, сиділи в одному з ресторанів у центрі Києва. Ми вимагали зміни менеджменту. Ми хотіли чесних правил. Ми хотіли, щоб замість обтяження на журналістах, гроші йшли на розвиток каналу Чесних новин. Петро Олексійович заглядав нам в очі і обіцяв виконати всі вимоги. в додаток ще й пообіцяв вертоліт, нові ПТСки і український CNN. Ми повірили. Тому що не можна було руйнувати інформаційний символ революції. І тоді скандал вдалося загасити. Хоча канал втратив одного з найкращих своїх журналістів — Романа Скрипіна. Йшли роки. Замість вертольота на українському CNN з’явився принтер, відремонтований туалет і пофарбовані дерев’яні стіни у коридорі», — розповіла вона.