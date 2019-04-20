В день тиші на вулицях залишилася прихована агітація

В суботу, 20 квітня, у «день тиші» перед другим туром виборів президента, на вулицях українських міст продовжує перебувати зовнішня реклама без вихідних даних, за стилем нагадує агітацію кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка. Про це повідомляє рух ЧЕСНО, відзначаючи, що формально така реклама не є порушенням виборчого законодавства.

Так, на вулицях Львова залишилася реклама з гаслом «Головне — не втратити країну!», яка нагадує агітацію Порошенко і є його передвиборчим слоганом. Також можна зустріти борди «Зробимо разом», близькі за стилем до агітації Зеленського.

Львів Фото: chesno.org

Однак дата «31 березня» вказує на те, що цю рекламу не зняли ще напередодні першого туру. У той же час у русі ЧЕСНО зазначають, що частина агітації все ж прибрали. За спостереженнями ЧЕСНО, у Львові напередодні другого туру значно менше прихованої агітації, ніж було напередодні першого туру. Деяку рекламу, яка висіла ще в п’ятницю, в суботу вже прибрали.

Івано-Франківськ Фото: chesno.org

«В Івано-Франківську багато площин, де була розміщена агітація, вже порожні або заклеєні. У той же час більшість залишилася реклами нагадує агітацію Порошенко», — йдеться в тексті. Також є борди «Зустрінь весну без пороху!», які також були використані ще напередодні першого туру. Цей меседж був притаманний агітації екс-кандидата в президенти від партії КРІП Олександра Шевченка, який у другому турі підтримав Зеленського.

Примітно, що з першого туру залишилася скрытя агітація Юлії Тимошенко. Регіональні координатори руху ЧЕСНО також фіксують приховану агітацію в Луцьку та інших містах України.

Івано-Франківськ Фото: chesno.org

Фото: chesno.org

Луцьк. Прихована агітація за Володимира Зеленського Фото: chesno.org