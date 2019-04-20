Росіянина, якого розшукував Інтерпол, затримали у «Борисполі» прикордонники

Сьогодні вранці прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» під час здійснення заходів контролю викрили чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку за шахрайство.

Ним виявився громадянин РФ, який прямував на рейс до Тель-Авіву. Під час перевірки документів росіянина охоронці кордону зафіксували спрацювання бази даних Інтерполу. Чоловік одразу ж був затриманий правоохоронцями.

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По даному факту прикордонники повідомили Укрбюро Інтерполу у м. Києві, а самого затриманого передали співробітникам Національної поліції.

Джерело: ДПСУ