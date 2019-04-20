Співробітник «Прямого» підтвердив, що на каналі працював «чорний» політтехнолог Клюгхафт

Кілька тижнів в київському офісі телеканалу «Прямий», який пов’язують зі штабом президента Петра Порошенка, працював ізраїльський «чорний» політтехнолог Моше Клюгхафт. Про це розповів Spiegel працівник ЗМІ на умовах анонімності.

Інформатор стверджує, що фахівців була ціла група. У них був окремий кабінет.

«Інформація на 100% вірна», — сказав цей співробітник.

Нагадаємо, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що чинний президент України Петро Порошенко найняв проти свого суперника у другому турі президентських виборів Володимира Зеленського ізраїльського фахівця з чорного піару Моше Клюгхафта. Завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики АП Володимир Горковенко цю інформацію спростував.