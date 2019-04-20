Окупанти стягують важке озброєння до лінії розмежування — СЦКК

Збройні формування Російської Федерації та їхні найманці на порушення Мінських домовленостей і далі зосереджують важке озброєння у зоні, де його розміщення заборонено.

Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) на сторінці штабу ООС у Facebook.

«Українська сторона СЦКК повідомляє, що збройні формування Російської Федерації та їхні найманці продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, зосереджуючи важке озброєння у зоні, де його розміщення заборонено згідно з пунктом 5 Меморандумом від 19 вересня 2014 року», — йдеться в повідомленні.

Водночас, представники Місії ОБСЄ повідомили, що незаконні збройні формування РФ постійно обмежують свободу пересування та забороняють доступ спостережної моніторингової місії на підконтрольних урялові теріторіях, що є грубим порушення.

«Так, члени збройних формувань відмовили патрулю Місії у проїзді на північ через блокпост, розміщений на південний краї ділянки розведення в районі населеного пункту Золоті. Ще у двох окремих випадках на блокпості збройних формувань, розміщеному біля населеного пункту Заїченко, бойовики відмовили патрулям Місії у проїзді до населеного пункту Саханка, … посилаючись на «снайперський вогонь» та проведення «робіт із розмінування» у даному районі», — наголошують в СЦКК.

Крім того, не підконтрольному урядові України районі на блокпосту біля населеного пункту Лукові Донецької області представникам Місії було відмовлено в проїзді після того, як спостерігачі не стали пред’явлення являти план патрулювання.

А на блокпосту неподалік населеного пункту Безіменне бойовики відмовили патрулю Місії у проїзді в західному напрямку, зіславшись на те, що «в цьому районі проводитися комплекс заходів». Також найманці відмовили патрулю Місії у проїзді по автошляху поблизу населеного пункту.

«Українська сторона СЦКК зазначає, що вказані дії російських окупантів свідчать про небажання дотримуватись Мінських домовленостей, про відверте нехтування ними взятих на себе зобов’язань в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін. А навмисне блокування та заборона доступу патрулів СММ ОБСЄ членами збройних формувань Російської Федерації є черговим підтвердженням приховування злочинних дій і намірів окупованої влади та їх зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту на Донбасі», — заявили в СЦКК.