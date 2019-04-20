Рішення «ПриватБанку» ускладнює співпрацю з МВФ і ЄБРР, — Нацбанк

Судове рішення про незаконність націоналізації «Приватбанку» ускладнює співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями. Про це повідомляється на сайті НБУ за підсумками засідання Ради з фінансової стабільності за участю представників МВФ, Світового банку та ЄБРР.

«Це рішення суду ускладнює співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема МВФ, Світовим банком та ЄБРР, а також захист інтересів держави в судових процесах в інших юрисдикціях по відшкодуванню збитків, заподіяних колишніми власниками «Приватбанку», — сказано в повідомленні.

Разом з тим у повідомленні підкреслюється, що банк працює в звичайному режимі і своєчасно виконує всі зобов’язання перед клієнтами.

Нагадаємо, 18 квітня суд задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів про націоналізацію «Приватбанку». Суд встановив процедуру виведення неплатоспроможного «Приватбанку» з ринку з участю держави такою, що порушує норми чинного законодавства.

У суді підкреслюють, що Національний банк не надав доказів неплатоспроможності «Приватбанку».

У свою чергу в Міністерстві фінансів стверджують, що капітал банку має від’ємне значення і рішення про його націоналізацію було прийнято відповідно до норм чинного законодавства. Тому міністерство готується оскаржити рішення суду. Подавати апеляцію на відповідне рішення суду буде також НБУ.