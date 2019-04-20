«Ліз цілуватися»: Філатов засудить єпископа ПЦУ

Мер Дніпра Борис Філатов зібрався засудити єпископа ПЦУ Симеона. Причина проста і прозаїчна: образа.

Як тільки стало ясно, що Петро Порошенко напевно програє вибори, багато чиновники тут же почали по-чорному критикувати діючу владу.

Яскравий тому приклад градоначальник Дніпра Борис Філатов. Такий ось сміливості можна тільки позаздрити.

«Я взяв на роботу комнадира Беркута. Я влаштував в мерію професіоналів, звільнених з люстрації, чия єдина провина була в тому, що вони просто були керівниками при Януковичі. Я зупинив вакханалію з перейменуваннями. Я припинив всі спроби втручання в справи церкви. Будь патріархату. Я сколотив «ширку» зі своїми колишніми найлютішими ворогами. Я взагалі дуже великодушний до своїх ворогів», — написав мер в Facebook.

Слова про церкву сильно обурили Дніпровського єпископа ПЦУ Симеона.

«Я вважаю, що Томос це національне надбання. Я хотів його особисто запитати: що він зробив для того, щоб Томас у нас був? Яке він має право коментувати такі дії? Віруючих це збуджує – ось у чому проблема!», — заявив священик.

Філатов образився і тут же дав відповідь.

«Як публічний політик я зобов’язаний був відреагувати публічно на цинічну брехню з боку шановного священнослужителя, який, по всій видимості, не самостійний у своїх діях. Пан Зінкевич або зобов’язаний надати докази, або піде в суд. Тільки позавчора ліз до мене цілуватися і називав «нашим мером» у присутності сотні людей, а вже сьогодні виповз на прес-конференцію. Бридко», — написав політик.

Відповідної реакції священнослужителя поки не послідувало. Ми ж, у свою чергу, здивовані, чому на все це правоохоронці не реагують. Невже зайняті виборами?