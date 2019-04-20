У «Чистилищі»: Дружину Зеленського внесли в базу «Миротворця»

Олена і Володимир Зеленські в Москві (архівне фото 2013 року)

Дружину кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олену Зеленську внесли в базу сайту «Миротворець» як «інформатора бойовиків незаконних збройних формувань».

Як повідомляє сайт «Миротворця», Зеленська потрапила в «Чистилище» за те, що 15 квітня 2014 року зі сторінки у Facebook, підписаної «Олена Зеленська» була поширена інформація російських пропагандистських ЗМІ: «Надсилайте через http://lifenews.ru/app / desktop відео пересування українських військ. Гонорар 15 000 рублів #Україна».

Як стверджує «Миротворець», пізніше цей пост був видалений зі сторінки у Facebook.

«Центр «Миротворець» просить правоохоронні органи розглядати цю публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень», – йдеться в профілі Олени Зеленської на сайті «Миротворець».

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Зеленська наразі не коментувала звинувачення «Миротворця». Аккаунт, на який посилається «Миротворець», не є офіційно верифікованим Facebook.

Центр «Миротворець» є громадською організацією і відомий збором даних про підозрюваних донбаських і кримських сепаратистів, бойовиків російських гібридних сил та іноземних громадян, які їх підтримують. Відповідну інформацію про цих осіб «Миротворець» публікує на своєму сайті в розділі «Чистилище».

Джерело: Радіо Свобода